Rouen sur Mer, ça commence demain !

Les quais métamorphosés par 2 000 tonnes de sable offrent une superficie de 5 000m2 de plage. Une trentaine de clubs sportifs participent à l'événement et proposent une vingtaine de sports différents dont le bootcamp, un des sports inédits de ce nouvel opus : originaire des États-Unis, c'est un sport intense inspiré par les entraînements militaires. Mais si vous préférez vous détendre et profiter des transats à disposition avec un livre à la main, la cabane à lire est à votre disposition. On peut aussi y emprunter des jeux de plages et de société.

Enfin, une journée sera consacrée à la détente avec des séances de shiatsu, de modelage et de réflexologie. Tous les vendredis soir sont consacrés à la danse.

Pratique. Du 11 juillet au 2 août. Quais bas rive gauche à Rouen. Gratuit. www.rouen.fr