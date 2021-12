Accident de la route, un peu avant 08h30, ce vendredi matin, dans le Calvados à Saint-Sever sur l’axe Vire-Villedieu-Les-Poêles.

Une sortie de route, puis deux hommes âgés de 42 et 50 ans ont été grièvement blessés. Le second est dans un état plus inquiétant et a été héliporté vers le CHU de Caen quand le premier a été dirigé vers le centre hospitalier de Vire.