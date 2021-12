Rouen : interpellée en plein racolage

La Brigade Anti-Criminalité patrouille ce vendredi 10 juillet aux alentours de 0h30 à Rouen lorsqu'elle aperçoit une jeune fille vêtue d'une jupe courte et de bottes noires faire des allers/retours au niveau du magasin Conforama sur le mont Riboudet. Les policiers entreprennent une surveillance discrète des lieux.

C'est alors qu'une Twingo noire se stationne à proximité et que le passager de la voiture prend contact avec la jeune femme. Celui-ci descend alors du véhicule et part avec la prostituée vers la rue Constantine. Les policiers les suivent à pied et les surprennent en plein acte sexuel. L'homme, un jeune de 21 ans et demeurant à Cléon, a reconnu avoir donné 40€ à la jeune femme pour une relation sexuelle. Il a été ramené à l'hôtel de police.

La jeune femme, une roumaine de 18 ans domiciliée dans un hôtel de l'agglomération rouennaise a été placée en garde à vue.