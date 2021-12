Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 11 et 12 juillet

MANCHE



Jusqu'à samedi, une grande braderie est organisée dans les rues de Saint-Lô. Rendez-vous, dans les rues du centre-ville pour faire de bonnes affaires dans différents domaines. C'est de 10h à 19h pour en profiter. Retrouvez plus d'infos sur Saint-Lô Commerces



Tout ce week-end, participez à la 23ème édition du Festival Chauffer Dans la Noirceur à Montmartin-sur-Mer. 40 groupes se partageront la scène du Festival durant ces 3 jours de concert. Retrouvez toutes les infos sur Chauffer dans la Noirceur



Trottez tout l'été avec les Nocturnes de l'Hippodrome de Graignes. Ce samedi, des courses ont lieu à partir de 19h. Venez profiter du restaurant panoramique et de l'ambiance des courses de trot. Retrouvez le programme complet de l'été sur Hippodrome de Graignes



Dimanche, c'est la Fête de la Mer à Gouville-sur-Mer. Au programme : course de doris, défi à l'ancienne de chevaux en attelages, présentation des métiers de la mer et de la terre. De nombreux lots seront à gagner lors de cette journée qui sera également animée par un concert et un feu d'artifice. Et ne manquez pas la fête foraine dès le samedi.



CALVADOS



Jusqu'au 21 août, se tient à Villers-sur-Mer, la 27ème édition du Festival Sable Show. Un rendez-vous inévitable de découvertes musicales sur la Côte Fleurie. Tout est gratuit. Retrouvez le programme complet du Festival sur Villers-sur-Mer



Le Festival Récidives a commencé ce vendredi à Dives-sur-Mer. Un Festival autour des marionnettes et qui fête sa 30ème édition cette année. Rendez-vous jusqu'à mardi à Dives-sur-Mer pour en profiter. Infos sur CRéAM



Tout ce week-end, ce sont les Médiévales du Château de Ganne à Thury-Harcourt. Rendez-vous au cœur de l'histoire le temps d'un week-end dans un des lieux emblématiques de la Suisse Normande. Des animations médiévales et des jeux pour toute la famille seront proposés samedi et dimanche.



Samedi, c'est Planta Maniak à Caen. Apprenez à réaliser vos produits cosmétiques à partir de plantes sauvages ou cultivés. Au programme également des expositions, des animations et des dégustations. Plus d'infos sur Caen



ORNE



Vendredi, samedi et dimanche, profitez de la 23ème édition du Festival d'Alençon "Folkore du Monde". Un week-end rempli d'animations pour toute la famille et avec plusieurs spectacles. Rendez-vous à l'Office de Tourisme d'Alençon pour la billetterie ou sur Point d'Alençon



Samedi, c'est la 2ème édition de la fête communale de Mardilly. Un vide-greniers sera organisé ainsi qu'un repas et une tombola avec de nombreux lots à remporter : camescope numérique et appareil photo. Il y aura aussi des jeux pour les enfants. Rendez-vous à la Mairie de Mardilly ce samedi.



Dimanche, une foire à tout et une braderie sont organisées à l'Aigle. L'occasion d'aller faire de bonnes affaires dans le centre-ville. Plus d'infos sur L'Aigle