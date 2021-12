23ème édition du festival Chauffer dans la Noirceur à Montmartin sur mer

Chauffer dans la Noirceur est l'un des plus anciens festivals normands et la passion qui anime ses organisateurs et ses bénévoles est intact depuis son lancement en 1993, suite à une rencontre avec des groupes québécois.

Les concerts rassemblent plus de 35 groupes ou artistes dont Aaron, Soko, Dub Fx, Breton, Joey Starr et son dernier concept Caribbean Dandee avec Naty, Dj Pone et Cut Killer.

Mais Chauffer dans la Noirceur c'est aussi un village ouvert à tous en journée avec de nombreuses animations gratuites: du théâtre, du cirque, de la batucada. Un village associatif une quinzaine d’associations, pour apporter débat, info, dialogue, prévention, autour de sujets aussi variés que l’environnement, la santé, les conduites à risque, les droits de l’Homme, la culture...

Pour comprendre Chauffer dans la Noirceur, il faut participer au festival, ce vendredi, samedi et dimanche sur la plage de Montmartin sur mer. Découvrez le site internet du festival.