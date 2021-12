Ryad (AFP). Saoud al-Fayçal, le visage de la diplomatie saoudienne, est mort

Le prince Saoud al-Fayçal, qui avait conduit pendant 40 ans la diplomatie du géant pétrolier saoudien avant de quitter ses fonctions en avril, est décédé jeudi en raison de problèmes de santé, ont annoncé sa famille et une source officielle. Le prince, "symbole d'honnêteté et de travail acharné", est mort aux Etats-Unis, selon un communiqué de la Cour royale saoudienne. Un hommage lui sera rendu samedi soir dans la ville sainte musulmane de La Mecque, selon ce même communiqué. D'après des sources saoudiennes concordantes, non confirmées par les autorités, le prince al-Fayçal est mort à la suite d'un malaise cardiaque. Né en 1940, Saoud al-Fayçal souffrait de multiples problèmes de santé et avait des difficultés pour marcher et parler. Il avait subi en janvier une opération du dos aux Etats-Unis. Seul ministre des Affaires étrangères au monde à être en poste aussi longtemps, Saoud al-Fayçal a servi quatre rois et avait incarné durant quatre décennies la politique extérieure de l'Arabie saoudite. En avril, il avait demandé à être relevé de ses fonctions pour raisons de santé, selon le décret publié alors par l'agence officielle saoudienne SPA. Il avait été nommé conseiller et émissaire spécial du roi Salmane. - 'Homme d'Etat respecté' - Adel al-Jubeir l'a remplacé au poste de ministre des Affaires étrangères dans le cadre d'un important remaniement opéré par le roi Salmane, qui a accédé en janvier dernier au trône de la première puissance pétrolière du monde. Le départ de Saoud al-Fayçal de la diplomatie est intervenu dans un contexte de vives tensions régionales, marqué par l'engagement du royaume saoudien dans deux opérations militaires, contre la rébellion chiite au Yémen et contre le groupe Etat islamique (EI) qui sévit en Syrie et en Irak. Le président américain Barack Obama a salué "un diplomate engagé et accompli", dont le monde "se souviendra", selon un communiqué de la Maison Blanche. "A chaque fois, il a fait avancer les objectifs de la paix, que ce soit en négociant la fin de la guerre civile au Liban ou en aidant à lancer l'Initiative de paix arabe", a ajouté M. Obama. Le chef de la diplomatie américaine John Kerry a salué un ex-homologue "de grande expérience, très chaleureux, d'une grande dignité et aux idées perspicaces". Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius a salué de son côté "un artisan inlassable de l'amitié et de la coopération franco-saoudienne". "Profondément attaché à l'indépendance et à la souveraineté du Royaume", le Prince Fayçal "a fait entendre et respecter partout la voix de son pays", selon le ministre français. Le secrétaire général de la Ligue arabe Nabil al-Arabi a, dans un message de condoléances, salué un diplomate "courageux et noble qui a défendu avec bravoure les causes de la nation arabe". Nommé à la tête du ministère des Affaires étrangères en octobre 1975, sept mois après l'assassinat de son père, le roi Fayçal, par un neveu, il a joué un rôle de premier plan dans les efforts ayant mis fin à la guerre civile au Liban (1975-1990). Ce diplomate chevronné a dirigé la politique étrangère saoudienne durant la guerre Irak-Iran (1980-1988), puis l'invasion irakienne du Koweït (1990) et la guerre du Golfe qui suivit (1991) et aboutit à la libération de l'émirat par une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis et basée en Arabie saoudite. - Bonnes relations avec l'Occident -

