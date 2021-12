Mikaël Cherel : "C'est mon premier Tour de France, sur mes terres, en Normandie"

Après une étape marquée par une arrivée dans la confusion suite à la lourde chute du maillot jaune, Tony Martin, à 800 mètres du finish, Mikaël Cherel était des plus sereins. "On nous a affirmé que la règle des 3 km allait être respectée. Et donc après la chute on ne s'est pas affolé parce qu'on savait que tout le peloton serait dans le même temps. Mais on a été surpris de trouver une cote si dure sur la fin..."

Demain, avec les 187 autres coureurs du peloton (quid du forfait demain de Tony Martin), il sera au départ de la septième étape entre Livarot et Fougères. L'occasion de retrouver ses terres...

Un profil d'étape qu'il connait très bien. Et malgré un début de course vallonné, il ne pense pas qu'il y aura de surprises...