Un nouveau président pour Normandie Université

Lamri Adoui a été élu président par le conseil d'administration de Normandie Université, qui regroupe les universités de Caen, du Havre, de Rouen, l'ENSICAEN, l’Ensa Normandie et l'INSA Rouen. Enseignant-chercheur en physique à l’Université de Caen depuis 1995, il succède à Joël Alexandre, président élu en janvier 2012 et qui a porté la création du PRES Normandie Université, puis sa transformation en Communauté d'universités et établissements.