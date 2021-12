Birdy et RHODES sur "Let It All Go"

Extrait de l'album Wishes de RHODES attendu début septembre prochain, le morceau "Let It All Go" vient d'être dévoilé par le jeune chanteur anglais. Il a lui même composé et écrit ce titre en collaboration avec la chanteuse de "Skinny Love".

Birdy qui se fait attendre dans nos playlists car depuis le disque Fire Within sorti il y a 2 ans, la B.O de Rebelle de Pixar avec Mumford & Sons sur le titre Lean Me Right ou encore le titre Not About Angeles qui a servi pour le film Nos étoiles contraires sorti en 2014 sa voix se fait de plus en plus rare !