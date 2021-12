Les sorties musicales le vendredi : c’est parti !

Demain soir à minuit et 01 minute, la première sortie synchronisée à l'échelle internationale de nouveautés musicales aura lieu. Cette harmonisation, réalisée dans 45 pays par les maisons de disques, les distributeurs de musique physique et numérique, et les organisations d'artistes, permettra au public de découvrir les nouveaux titres et albums en même temps, où qu'il soit, chaque vendredi.

Il s'agit d'un changement de taille pour cette industrie en crise. Jusqu'alors, le jour de la commercialisation des sorties musicales variait selon les pays : le lundi en France et en Grande-Bretagne, le mardi aux USA et au Canada, et le vendredi en Australie ou en Autriche...

En donnant un accès légal simultané aux nouveaux enregistrements, les frustrations, mais aussi les téléchargements illégaux, devraient connaître une nette diminution.