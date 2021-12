Décryptage du "Don’t Juge Challenge" nouvelle coqueluche des réseaux sociaux

#DontJudgeChallenge est depuis quelques jours le hashtag préféré des ados connectés, une arme destinée à lutter contre le "body-shaming" (les critiques sur le physique).

Ainsi via des vidéos ou des photos postées sur les réseaux sociaux (Vine, Facebook, Twitter ou encore Instagram et Tumblr), ils s’enlaidissent volontairement avec du maquillage en se dessinant un monosourcil, se noircissant les dents, s'appliquant du rouge à lèvres à la va-vite ou encore en se posant de faux boutons d'acné.

Ensuite ils publient leur "chef d'oeuvre" sur internet en montrant le contraste avant/après. Plusieurs sources révêlent que ce serait via l'appli Musical.ly que le phénomène ce serait mis en place, le #DontJudgeChallenge a été utilisé plus de 2 millions de fois sur Twitter, 234 000 sur Instagram et tout cela en une semaine !

Voici une compilation de quelques transformations.