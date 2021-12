Manifestation des agriculteurs devant les laiteries de la Manche

Nouvelle colère du monde agricole ce jeudi matin. A 06h, les producteurs de lait sont allés déverser leurs bennes chargées de gravats, pneus ou fumier, devant 7 laiteries dans la Manche. A Sottevast, Condé-sur-Vire, Coutances, Sainte-Cécile, Ducey, Isigny-le-Buat, Moyon et Lessay. Aucune enseigne n’a été épargnée

Les syndicats FDSEA et JA 50 de la Manche dénoncent depuis plus de 3 mois maintenant le manque de valorisation des produits agricoles, payés en deçà des prix de productions au seul bénéfice de la grande distribution et des transformateurs.

"Il faut faire redescendre de la marge pour que les producteurs puissent vivre décemment de leur métier." Sébastien Amand, président de la FDSEA Manche

Malgré la forte mobilisation en Bretagne, Pays-de-la-Loire et Normandie notamment, le 2 juillet, pour une « nuit de la détresse » par l’ensemble des producteur de lait, viande bovine et porcine, il n’y a pas d’avancées concrètes et la situation de certains exploitants empire.

Un Nouveau coup de force donc ce jeudi matin. Les syndicats agricoles ne relâcheront pas la pression même pendant les vacances, assurent-ils.