Game of Thrones recrute 2.400 figurants à Almería

Mercredi plusieurs centaines de candidats s'étaient massés dès 8h00 devant un complexe sportif de cette ville andalouse, avec l'espoir de fréquenter, peut-être, "Jon Snow" ou "Khaleesi", deux des protagonistes, a raconté l'un d'eux à l'AFP.

Le texte de la convocation pour le casting, transmis par ModExpoR, société chargée de la sélection, est précis : les réalisateurs recherchent 1.200 hommes et 1.200 femmes d'Almería et des alentours, "âgés de 18 à 65 ans, méditerranéens, très bruns, noirs de peau, majeurs", mesurant au minimum 1,75 m (hommes) et 1,70 m pour les femmes, de corpulence mince.

David, comédien de 20 ans originaire de Malaga (sud), qui n'a pas souhaité que son nom de famille soit diffusé, s'est levé à 6h00 et a fait deux heures de trajet pour se rendre au casting. Son père avait repéré l'annonce dans les journaux. Il s'est présenté vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon gris, avec sa belle-mère.

"J'étais assez nerveux de voir des gens meilleurs que moi, avec les cheveux plus longs, la peau plus mate, des gens plus grands, avec une meilleure silhouette.(...) Je me suis dit qu'ils ne me prendraient peut-être pas", a confié le comédien, joint par téléphone.

Les recruteurs "nous demandaient de nous approcher ou de partir. Moi, ils m'ont dit de venir!", s'enthousiasme-t-il.

L'équipe a ensuite pris deux clichés du jeune homme, un de face et un de profil, sur lesquels a été inscrite sa taille (1,85m). "Ils nous ont demandé de nous tenir prêts".

Les journées de tournage, du 10 au 23 octobre à Almería, s'annoncent longues : les acteurs devront passer par la case maquillage, habillage et coiffure, pour 50 euros nets par jour.

En juillet Game of Thrones a déjà organisé d'autres castings en Espagne, pays où des tournages interviennent pour la deuxième saison consécutive.

Avec ses plages, ses plaines, son architecture mauresque et ses villages, la province d'Almeria s'est clairement positionnée comme "terre de cinéma". Elle a déjà accueilli les tournages des peplum hollywodiens "Clavius" en 2014 et "Exodus" en 2013. En soixante ans, les divers paysages d'Almeria ont servi de décor à près de 500 films, selon l'Office de tourisme local.