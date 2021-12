Paris (AFP). Transfert: le gardien allemand Kevin Trapp signe au PSG pour 5 ans (club)

Le Paris SG a annoncé mercredi la signature pour 5 ans du gardien allemand Kevin Trapp (ex-Francfort), première recrue estivale du triple champion de France en titre, en attendant de plus amples renforts à présent qu'il est libéré des contraintes du fair-play financier. Aucun détail financier sur le transfert n'a été dévoilé par le PSG sur son site internet, mais la presse allemande faisait état d'une transaction entre 8 et 10 millions d'euros pour l'acquisition du portier, considéré comme un grand espoir outre-Rhin, et susceptible de devenir le titulaire du poste aux dépens de l'Italien Salvatore Sirigu.

