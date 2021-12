Paris (AFP). Grèce: il faut un accord dimanche prochain, prévient la Banque de France

Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, a affirmé mercredi que dimanche était la dernière limite pour trouver un accord entre Athènes et ses créanciers, et juge qu'il y a un risque de "chaos" en Grèce. "L?économie grecque est au bord de la catastrophe, il faut absolument un accord dimanche prochain, c?est le dernier délai, après il sera trop tard et les conséquences seront graves", a dit sur la radio Europe 1, M. Noyer membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne qui maintient en vie les banques grecques. Il "peut y avoir des émeutes (), un chaos dans le pays", a-t-il ajouté.

