Noel Gallagher :1er vendeur de vinyles en Grande-Bretagne

Le dernier album du groupe britannique "Chasing Yesterday" est sur la première marche du podium des albums les plus vendus depuis le début de l'année 2015 outre-Manche.

Les titres "Riverman", "Ballad Of The Mighty I" et "The Dying Of The Light" tirés de cet album occupent quand à eux les trois premières places du classement des singles.

Le reste de ces deux top 10 est constitué de rééditions récentes de grands classiques, comme l'album "Physical Graffiti" de Led Zeppelin, mais également de sorties nouvelles comme "The Magic Whip" du groupe de rock anglais Blur.

Le top 10 des albums vinyles depuis janvier 2015 :

1. Noel Gallagher's High Flying Birds : "Chasing Yesterday"

2. Led Zeppelin : "Physical Graffiti"

3. The Stone Roses : "The Stone Roses"

4. Blur : "The Magic Whip"

5. Royal Blood : "Royal Blood"

6. Arctic Monkeys : "AM"

7. Pink Floyd : "The Dark Side Of The Moon"

8. Led Zeppelin : "Four Symbols"

9. Sufjan Stevens : "Carrie & Lowell"

10. Public Service Broadcasting : "The Race For Space"

Le top 10 des singles vinyles les plus vendus depuis janvier 2015 :

1. Noel Gallagher's High Flying Birds : "Riverman"

2. Noel Gallagher's High Flying Birds : "Ballad Of The Mighty I"

3. Noel Gallagher's High Flying Birds : "The Dying Of The Light"

4. Blur : "Y'all Doomed"

5. David Bowie : "Changes"

6. David Bowie : "Young Americans"

7. Noel Gallagher's High Flying Birds : "In The Heat Of The Moment"

8. Paul Welle r: "Saturns Pattern"

9. Mark Ronson feat. Bruno Mars : "Uptown Funk"

10. David Bowie/Tom Verlaine : "Kingdom Come"