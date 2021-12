À 10h ce matin, pas moins d'une centaine d'élèves patientaient devant le lycée Charles de Gaulle en attendant que les résultats du baccalauréat soient affichés. Dans la filière générale, ils sont 81,5% à avoir obtenu leur bac dès aujourd'hui. C'est le cas de Norah, Grégoire, Philémon et Khodor, tous les quatre ont obtenu leur bac économique et social du premier coup et en sont ravis.

Écoutez leurs réactions au moment où les résultats ont été placardés sur les vitres du lycée :