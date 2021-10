Les hommes d'Antoine Kombouaré ont reculé à la cinquième place du classement de Ligue 1 et ne peuvent plus prétendre au titre, pour lequel ils étaient encore en course fin-février. À cinq points de la Ligue des Champions, ils doivent impérativement s'imposer au stade d'Ornano pour conserver des ambitions élevées.

