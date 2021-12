230kg de cannabis saisis à Rouen

La saisie dans l'appartement rouennais a eu lieu le 22 juin dernier. Des dizaines de plants de cannabis y étaient cultivés et étaient sur le point d'être récoltés. "L'appartement de Rouen qui contenait tout le matériel nécessaire à la culture in-door de cannabis avait été transformé en serre, c'était du travail de professionnels", a indiqué le chef de service à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de la ville (DNRED) Stéphane Caritté.

7 000 € dans l'appartement

Dans le logement rouennais, 7 000€, de la cocaïne, de la résine de cannabis ainsi que trois carabines et des munitions ont été retrouvées. Trois individus ont été interpellés et doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de Rouen le vendredi 31 juillet.

La seconde interpellation a eu lieu trois jours plus tard dans l'agglomération. Près de 230kg de cannabis ont été retrouvés par les agents de la DNRED dans un box. Un individu recherché pour trafic de stupéfiants avait loué ce box pour y installer sa culture de cannabis. Dans son domicile, les services de police ont mis la main sur un fusil à pompe, un fusil de chasse et plus de 4 400 euros. L'homme a été interpellé.

Avec AFP