Washington (AFP). Le FMI prêt à aider la Grèce si on lui en fait la demande

Le Fonds monétaire international (FMI) est prêt à aider la Grèce "si on lui en fait la demande", a déclaré lundi sa directrice générale Christine Lagarde au lendemain du rejet du plan des créanciers à Athènes. "Nous surveillons la situation de près et nous nous tenons prêts à aider la Grèce si on nous en fait la demande", a déclaré la dirigeante dans un très bref communiqué, ajoutant que le FMI avait "pris acte" du référendum de dimanche.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire