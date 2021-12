7ème étape du Tour de France: comment circuler vendredi 10 juillet

Départements traversés :

Calvados (14), Orne (61), Mayenne (53), Ille-et-Vilaine (35)

Villes principales traversées par la 7éme étape :



- Dans le Calvados : Livarot, Notre-Dame-de-Courson, Les Moutiers-Hubert,

- Dans l’Orne: Vimoutiers, Guerquesalles, Chambois, Omméel, Exmes, Le Pin-au-Haras, Le Bourg-Saint-Léonard, Argentan, Fleuré, Boucé, Le Ménil-Scelleur, Carrouges, Saint-Martin-Des-Landes

- En Mayenne: Lignières-Orgères, Couptrain,Madré, Saint-Julien-Du-Terroux, Lassay-Les-Châteaux, Chantrigné, Ambrières-Les-Vallées, Gorron, Hercé, Levaré, Saint-Ellier-Du-Maine

- En Ille et Vilaine : Le Loroux, La Chapelle-Janson, Fougères.

Durant cette étape, des difficultés de circulation sont prévisibles, en particulier sur les axes suivants :



D4 – D64 – coupé entre Livarot et Les Moutiers-Hubert

D33 – D16 – coupé entre Les Moutiers-Hubert et Vimoutiers

D916 – coupés entre Vimoutiers et Guerquesalles

D16 – coupé entre Guerquesalles et Chambois

D13 – D26 – coupé entre Chambois et Exmes

D26 – coupé entre Exmes et Le Pin-au-Haras

D926 – coupé entre Le Pin-au-Haras et Argentan

D2 – D16 – D3 – Coupé entre Argentan et Lignières-Orgères

D3 – Coupé entre Lignières-Orgères et Couptrain

D214 – D218– D34 – Coupé entre Couptrain et Lassay-Les-Châteaux

D33 – Coupé entre Lassay-Les-Châteaux et Saint-Ellier-Du-Maine

D806 – D109– D17 – Coupé entre Saint-Ellier-Du-Maine et Fougères

D232 – dans Fougères

L'arrivée sera jugée à Fougères.



Horaires de passage indicatifs de la caravane publicitaire et des coureurs :



- Départ de la caravane publicitaire : 10h40

- Départ fictif à Livarot : 12h40

- Passage à Vimoutiers : 13h12 et 13h15

- Passage à Argentan : entre 14h19 et 14h28

- Passage à Lassay-Les-Châteaux : entre 15h43 et 16h00

- Passage à Gorron : entre 16h18 et 16h39

- Arrivée à Fougères : entre 17h09 et 17h35

Conseil Bison Futé :

Évitez les axes coupés. Utilisez les itinéraires de déviation mis en place. L’accès à Fougères sera très perturbé

toute la journée.