Athènes (AFP). Référendum en Grèce: le non, et après ? - EN DIRECT

08:50 - Alain Juppé (Les Républicains) appelle sur son blog l'UE à "organiser" la sortie de la Grèce de l'euro "sans drame". "La Grèce n?est plus en mesure aujourd?hui d?assumer les disciplines de la zone euro. Chercher à l?y maintenir à tout prix, par des arrangements de circonstance, fragiliserait l?ensemble du système", selon l'ancien Premier ministre. 08:47 - "Maintenant, respectez le non du peuple grec !" tonne l'Humanité à sa Une. Le Figaro assure pour sa part que "la Grèce fait un grand pas vers la sortie de l'euro". "Les mises en garde solennelles contre les dangers du référendum n?y auront rien changé : les Grecs ont décidé de suivre Alexis Tsipras dans sa folle aventure", regrette Gaëtan de Capèle dans l'édito du quotidien libéral. 08:36 - François Hollande doit recevoir ce soir à Paris la chancelière allemande Angela Merkel "pour évaluer les conséquences du référendum en Grèce" avant le sommet européen de mardi. 08:21 - "C'est au gouvernement grec de faire des propositions", estime le ministre des Finances français, Michel Sapin. Il ajoute que "le vote lui-même ne règle rien". Ce qui permettra de savoir si la Grèce sort ou reste dans la zone euro, "c'est la qualité des négociations qui vont s'ouvrir". 08:16 - "Abandonner l'euro pourrait être la bonne décision d'un point de vue moral. Les Grecs ne quitteront pas l'euro, il faut qu'ils en soit exclus", déclare à la télévision publique le ministre des Affaires étrangères finlandais, l'eurosceptique Timo Soini. Il répète depuis des mois que la Grèce s'en sortira mieux en abandonnant l'euro et en dévaluant. 08:09 - Les taux d'emprunt des pays du sud de la zone euro se tendent, en raison des incertitudes découlant du vote grec. Le taux à 10 ans de l'Espagne progresse à 2,349% contre 2,212% vendredi à la clôture, celui de la Grèce à 14,800% (contre 14,630%). 08:08 - Le "non" au référendum l'a emporté à 61,31%, selon les résultats définitifs. 08:02 - A la Bourse de Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 2,08%, après le "non" grec. Les grandes Bourses européennes devraient quant à elles perdre jusqu'à 3% à l'ouverture. 08:00 - Sur son blog, Yanis Varoufakis explique sa démission : "peu de temps après l'annonce des résultats du référendum, on m'a informé d'une certaine préférence de certains membres de l'Eurogroupe, et de +partenaires+ associés, () pour mon +absence+ des réunions, une idée que le Premier ministre (Alexis Tsipras) a jugé potentiellement utile à l'obtention d'un accord". L'ex-ministre des Finances appelle à un accord comprenant "une restructuration de la dette, moins d'austérité, une redistribution en faveur des plus démunis, et de vraies réformes". 07:56 - "Jubilation comme pour leur victoire à l?euro 2004 : les Grecs fêtent leur non. Et maintenant, chancelière ?", titre ce matin le quotidien allemand Bild. "Le Grexit n?a jamais été aussi proche", ajoute le tabloïd. Pour la Süddeutsche Zeitung, journal de centre-gauche, "les Grecs s?opposent clairement à l?austérité" et "l?issue du référendum rend les négociations entre les Etats de l?UE et Athènes encore plus compliquées". 07:44 - L'idée d'une émission de "IOU" sorte d'ersatz de monnaie temporaire, fait son chemin. La Grèce pourrait être obligée d'y recourir pour verser des salaires, les retraites ou payer ses fournisseurs si la situation ne se débloque pas. L'acronyme anglais "IOU" signifie littéralement "I Owe You": "Je te dois" ou "Je vous dois". 07:39 - YANIS VAROUFAKIS, LE MINISTRE GREC DES FINANCES, ANNONCE SA DEMISSION 22:45 - LE POINT à 22H45 - Les Grecs ont nettement rejeté dimanche lors du référendum le plan des créanciers de leur pays, précipitant Athènes dans l'incertitude sur son maintien dans la zone euro. Le gouvernement Tsipras a annoncé aussitôt sa volonté de se rasseoir dès lundi à la table des négociations, fort de ce soutien massif du pays. "Nous allons négocier d'une manière positive avec la Banque centrale européenne et la Commission européenne", a indiqué le ministre des Finances Yanis Varoufakis alors que près de 90% des bulletins dépouillés donnent une nette avance du non à 61%, contre 38% pour le oui. Tandis que la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande sont "d'accord" pour dire qu'il faut "respecter le vote" des Grecs et pour appeler à un sommet de la zone euro mardi, le ministre allemand de l'Economie Sigmar Gabriel a réagi durement, déclarant que de nouvelles négociations avec Athènes paraissent "difficilement imaginables" et que le Premier ministre grec Alexis Tsipras a "coupé les derniers ponts" entre son pays et l'Europe. Sur la place Syntagma d'Athènes, au pied du Parlement grec, des milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester leur joie, agitant des drapeaux et scandant "Oxi" (Non en grec), leurs visages rayonnants. 22:44 - Alexis Tsipras a salué "le courage" du peuple grec: "Notre pays a besoin, plus que jamais, de l'unité nationale pour dépasser les difficultés () Aujourd'hui nous fêtons la victoire de la démocratie mais demain, tous ensemble, nous continuerons l'effort de sortie de crise," a-t-il conclu. 22:44 - Le non grec au référendum fait du Grexit un "scénario réaliste", a prévenu le ministre slovaque des Finances, Peter Kazimir.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire