Ce samedi à 14h00 à Blonville-sur-Mer, sur la RD 27, une collision entre deux voitures a fait 6 blessés, 4 hommes et deux femmes âgés de 11 à 70 ans.

Un peu plus tard dans la soirée, non loin du premier accident, à Branville, sur la RD 45, deux voitures entrent en collision. Ici on dénombre 8 blessés. 4 femmes et 4 hommes, âgés de 9 à 84 ans. 7 ambulances des sapeurs-pompiers ont été déployés pour venir au secours des victimes.