"The System" : des ados cinéastes à Cherbourg

Pendant que certains restent devant leur télé pendant leur temps libre, eux font leur cinéma. Une quinzaine d'adolescents de Cherbourg se sont lancés dans une aventure audiovisuelle : la web-série "The System".

Matos de pro

Regroupés au sein de la junior association Ticam Production, ces lycéens, pour la plupart en classe de seconde, travaillent sur ce projet depuis avril 2014. Après avoir déjà réalisé deux films pendant leurs années collège, ils ont cette fois bénéficié de subventions de la région, afin d'investir dans du matériel professionnel.

Caméras, perches, micros, éclairage, écran vert... Tout le matériel était de sortie en février dernier, dans les rues et à la MJC de Cherbourg, pour une semaine et demie de tournage, pendant les vacances de février. "Il y avait une dizaine d'acteurs, cinq ou six techniciens pour l'image et le son, et autant pour le montage" dénombre Nicolas Ancellin, 15 ans, réalisateur.

Clément, Nicolas, Arsène Impossible de lire le son.

Le Cherbourg de 2030

Le scénario ? Dans la France de 2030, étouffée par une dictature, une bande d'adolescents entame une révolution numérique et pirate dans l'ombre les systèmes de l'Etat pour mettre fin à ce régime totalitaire... "Vous découvrirez un Cherbourg un peu différent... Avec beaucoup plus d'immeubles ! Et aussi de nouveaux objets technologiques" poursuit Nicolas, qui travaille cet été au montage.

Emile et Nicolas Impossible de lire le son.

"Nous faisons tout nous mêmes, sans adulte. Même la musique est composée par un jeune belge, rencontré sur Internet". C'est justement par le web que Ticam Production espère faire connaître ce nouveau projet. Un nouvel épisode de la web-série sera diffusé régulièrement sur une plateforme de vidéos en ligne, à partir de septembre. Un "teaser" est déjà disponible.