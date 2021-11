L’accident survenu mardi 30 juin à Cahan porte à 10, le nombre de personnes tuées sur les routes du département de l'Orne, depuis le début de cette année.

Ce week-end la circulation sera particulièrement chargée à l'occasion des premiers départs en congés d'été et les gendarmes sont sur le bord des routes. Patrick Venant, secrétaire général de la Préfecture de l'Orne :

Contrôles routiers pour les départs en vacances

Ce vendredi 3 juillet, sur la RN 12, entre Mortagne et Alençon, les jumelles étaient réglées à 138km/h, sur cette route où la vitesse est limitée à 110. Pourtant, dès le début du contrôles : 3 véhicules sont au dessus de cette vitesse de contrôle, dont une moto contrôlée à 153km/h. Ce type de contrôle va se multiplier tout l'été. Le capitaine de gendarmerie Massolo, à la tête de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière de l'Orne :

A l’origine des 10 accidents depuis ce début d'année dans l'Orne, on retrouve le plus souvent les mêmes causes : vitesse excessive, distraction, fatigue, refus de priorité, alcool et stupéfiants.