Coutances : réorganisation des établissements catholiques

Premier changement : il s'appelleront Jean Paul II en mémoire du pape décédé en 2005. Et la réorganisation des établissements catholiques de Coutance ne s'arrête pas là. Les quatre structures qui existent aujourd'hui vont fusionner en deux. A la rentrée prochaine il ne restera donc que le collège Guérard situé rue Quesnel-Canveaux et le collège-lycée Germain de la rue d'Ilkley. Cette fusion entraîne aussi une modification dans la direction des établissements. Le nombre de directeur va passer de 4 à 2 : Marie-George Marie sera responsable des maternelles et des primaires et Stanislas Loiret lui aura la charge des collégiens et des lycéens.