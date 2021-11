Une nouvelle caserne de pompiers à Caen d'ici 2020

Dans le Calavados, la réorganisation des pompiers pour les années 2015 à 2020 n'a pas fini de faire parler. En début de semaine, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados a validé le nouveau schéma départemental d'analyse et de couverture des risques qui doit être signé par le préfet ces prochaines semaines. Et parmi les objectifs proposés : l'ouverture d'une nouvelle caserne à Caen pour mieux couvrir le sud-ouest de la capitale bas-normande et sa périphérie, à condition de fermer la caserne Canada. Eric Massol, directeur d'incendie et de secours du Calvados...

Eric Massol Impossible de lire le son.

Une caserne qui pourrait ouvrir au plus tôt en 2018-2019. Par ailleurs le nouveau shéma départemental prévoit bien la fermeture de cinq casernes dans le Calvados à Landelles et Saint-Rémy-sur-Orne, notamment d'ici 2020. Celle de Grancamp-Maisy est également en sursis, "à cause d'un problème de management et de disponibilité", selon la direction du Sdis.