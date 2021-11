Après avoir inauguré le Pôle de formations santé de Caen et participé au Congrès national de l’'Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques, la ministre Najat Vallaud-Belkacem a effectué un passage à la cité universitaire Lébisey et a notamment visité un immeuble de logements étudiants récemment réhabilité. Une réhabilitation rendue possible par un précédent contrat de plan Etat-Région dédié aux grands investissements. La ministre a justement signé par la suite au CROUS de Caen-Lébisey le prochain contrat de plan, qui apporte de nombreux crédits affectés à l'amélioration de la vie étudiante dans la région, le ferroviaire ou la transition écologique. 484 millions d'euros seront mobilisés d'ici 2020 en Basse-Normandie, auxquels s'ajoutent 130 millions d'euros octroyés par l'Etat au titre des investissements d'avenir.

"En choisissant de renforcer enseignement et recherche, la région fait clairement le choix de l'avenir", a déclaré la ministre. "Je suis venu rendre hommage à ce territoire qui va de l'avant".

La ministre de l'éducation à Caen : "Vous avez fait le choix de l'avenir"

C'est la première fois que Najat Vallaud-Belkacem se déplaçait à Caen depuis qu'elle a été nommée ministre de l’Éducation nationale.