Rihanna dévoile le clip de "Bi*** Better Have My Money"

Même si très occupée à gérer sa carrière dans la mode ces derniers temps, la chanteuse barbadienne n'oublie pas ses fans pour autant et nous propose depuis ce mercredi 1er juillet la vidéo illustrant son dernier morceau "Bi*** Better Have My Money" attendu dans l'hypothétique 8ème album R8 de Rihanna.

Argent sale, sexe et violence sont exposés ici sans pudeur, soit le style de vie d'une femme fatale, une vraie ! A ne pas laisser à la vue de tous car certaines scènes sont susceptibles d'heurter la sensibilité de vos enfants.