Les Bas-Normands à Rome pour la canonisation de Louis et Zélie Martin

Bien sûr, certains feront le voyage individuellement. Mais les diocèses de Sées et de Lisieux/Bayeux organisent aussi des pèlerinages. Trois formules sont proposées en fonction du temps disponible et des moyens de chacun :

Formule 2 jours sur place : Départ vendredi 16 octobre, retour dimanche soir 18 octobre. Avec visite de la basilique St Pierre et de la cathédrale St Jean de Latran le samedi, veillée de prières le samedi soir et cérémonie de canonisation le dimanche.

3 jours, du vendredi au lundi : idem, avec lundi matin messe d'action de grâce à la cathédrale St Jean de Latran.

5 jours, du vendredi au mardi : idem, avec le mardi pèlerinage dans Rome sur les pas de Thérèse et Louis (circuit emprunté par Thérèse et son père, lorsque la Sainte, encore jeune fille, était allée demander au Pape une dérogation d'âge pour pouvoir entrer plus tôt au Carmel de Lisieux).

Gamme de prix de 585 à 895 €, incluant : avion, autocar, logement en pension complète, visite des sites.

Réservations dès maintenant et avant le 4 septembre (dans la limite des places disponibles), auprès des services des pèlerinages des diocèses de Séez (Maison diocésaine, 29 Rue Comté à Sées) ou de Bayeux/Lisieux (1 Rue Nicolas Oresme, Caen).