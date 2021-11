Charlie Winston en concert ce soir à Rouen

Vous étiez déjà à Rouen le 19 mars, vous revenez le 2 juillet, vous aimez Rouen ?

Oui j'aime beaucoup la ville, le concert au 106 avait été génial, le public également. C'était un super concert pour débuter ma tournée.

Il y aura certainement des spectateurs qui ne vous connaissent pas, abordez-vous ce concert d'une manière différente ?

C'est le jeu quand on joue à un festival, les artistes sont au courant. C'est vrai que je vais l'aborder d'une manière un peu différente. J'ai l'habitude pendant mes concerts de mettre beaucoup d'intensité. Pour les festivals, j'essaie de rendre l'atmosphère plus énergique. La relation avec le public n'est pas la même que lorsque l'on joue devant des fans, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas intéressées.

Comment expliquer que vous ayez plus de succès en France qu'ailleurs ?

On me pose très souvent cette question. J'ai arrêté d'essayer de me l'expliquer. J'aimerais avoir autant de succès en Angleterre qu'en France, ne serait-ce que pour avoir de nouvelles opportunités, et être reconnu par le monde de la musique britannique. Mais je suis content de pouvoir rentrer chez moi et de vivre normalement, comme n'importe qui.

Quel message aimeriez-vous passer aux personnes qui seront présentes ?

Que l'on va passer une bonne soirée, et qu'il y aura quelques remix de mon dernier album que j'ai retravaillé pour l'occasion.