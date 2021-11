Tunis (AFP). Tunisie: renfort de la sécurité sur les sites touristiques

Des agents armés ont commencé à être déployés autour de plages et de sites touristiques en Tunisie après l'attentat sanglant dans un hôtel en bord de mer qui a tué 38 touristes, dont 30 Britanniques selon le bilan définitif communiqué mercredi. Juste après l'attaque, revendiquée par le groupe Etat islamique (EI), le gouvernement avait annoncé que la police touristique serait armée -une première selon les autorités- dans le cadre d'un plan "exceptionnel" appliqué à partir de mercredi. Un millier d'agents de sécurité armés doivent en outre la renforcer à l'intérieur et à l'extérieur des hôtels, sur les plages et dans les sites touristiques et archéologiques. "Nous avons commencé à déployer" les unités, a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Aroui. Vêtus de T-shirts marqués "Police touristique", des agents armés sillonnaient dans l'après-midi sur des quads la plage longeant l'Imperial Marhaba, l'hôtel de Port El Kantaoui, au sud de Tunis, où l'attentat s'est produit, et les établissements alentour, selon un correspondant de l'AFP. Mais dans la matinée à Carthage, Gammarth ou Sidi Bou Saïd, des lieux prisés des touristes dans les environs de Tunis, les policiers supplémentaires promis n'étaient pas arrivés, avaient constaté des journalistes de l'AFP. Les responsables de la sécurité "sont occupés à dispatcher (les renforts), à Hammamet (station balnéaire au sud de Tunis)" et ailleurs, a assuré M. Aroui. - Corps identifiés, 'tous touristes' - Le ministère tunisien de la Santé a annoncé mercredi avoir identifié la totalité des personnes ayant péri dans le plus sanglant attentat jihadiste que la Tunisie ait jamais connu. "Tous les corps ont été identifiés. Parmi eux figurent 30 Britanniques. Selon nos informations, ce sont tous des touristes", a déclaré à l'AFP le directeur des services d'urgence du ministère, Naoufel Somrani, précisant qu'il s'agissait du bilan définitif. Zohra Driss, la propriétaire de l'hôtel, a indiqué à l'AFP que "toutes les victimes résidaient dans (son) hôtel". "C'était des touristes ramenés par des tour-opérateurs", a-t-elle ajouté. Deux Allemands, trois Irlandais, une Portugaise, une Belge et une Russe ont également été tués. Trente-neuf personnes, dont des Tunisiens, ont été blessées. L'identification des 38 corps a pris du temps, ont expliqué les autorités, car les victimes étaient en maillot de bain au moment de l'attaque, sans papiers sur elles. Un avion militaire transportant huit dépouilles de touristes britanniques a décollé mercredi de l'aéroport militaire de Tunis, ont constaté des journalistes de l'AFP. D'autres rapatriements sont prévus dans la semaine, a indiqué l'ambassade de Grande-Bretagne. Selon M. Somrani, les trois victimes irlandaises doivent aussi être rapatriées dans la journée. Vendredi, le tireur, identifié comme un étudiant tunisien de 23 ans se nommant Seifeddine Rezgui et armé d'une Kalachnikov qu'il avait cachée dans un parasol, a ouvert le feu sur des vacanciers sur une plage et au bord des piscines de l'hôtel. Selon des témoignages, l'assaillant a pu déambuler sur la plage, au bord des piscines et dans l?hôtel, pendant plus de 30 minutes avant d'être abattu par les forces de l'ordre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire