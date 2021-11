La ministre de l'éducation à Caen ce jeudi

Ce congrès a commencé aujourd'hui et s'achève vendredi. Najat Vallaud Belkacem doit notamment prendre la parole à l'auditorium du conservatoire de Caen vers 11h20, avant une visite à la cité universitaire Lébisey dans l'après-midi. C'est la première fois qu'elle se déplace à Caen depuis qu'elle a été nommée ministre de l’Éducation nationale.

Programme de Najat Vallaud Belkacem à Caen :

11h : Arrivée au congrès de l’AGEEM

11h05 : Discours d’Isabelle RACOFFIER, présidente de l’AGEEM

11h20 : Discours de Najat VALLAUD-BELKACEM

14h : Arrivée au Pôle de formation et de recherche en santé. Accueil par Pierre SINEUX, président de l’Université. Coupure de ruban, visite de la bibliothèque universitaire, de l’amphi 1 000 et des laboratoires. Discours d’inauguration

15h30 : Visite de logements étudiants réhabilités

15h50 : Signature du contrat de plan État-Région, discours de Laurent BEAUVAIS, président de la Région Basse-Normandie et de Najat VALLAUD-BELKACEM