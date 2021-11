Aden (AFP). Yémen: situation critique à Aden, 20 civils tués par des tirs rebelles

Au moins 20 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans un bombardement mené par les rebelles à Aden, deuxième ville du Yémen, alors que l'ONU réclame à cor et à cri une trêve humanitaire pour aider les civils piégés par les combats. A la faveur des affrontements entre rebelles chiites Houthis et forces pro-gouvernementales, des centaines de détenus, dont des condamnés à mort, ont pu s'échapper mardi de la prison centrale de Taëz (sud-ouest), ont indiqué des responsables loyalistes. A Aden (sud), théâtre de combats incessants, les Houthis ont tiré à l'aube une quinzaine de roquettes de type Katioucha sur le quartier résidentiel de Mansoura, a indiqué à l'AFP un porte-parole des forces pro-gouvernementales, Ali al-Ahmadi. Les premières roquettes se sont abattues sur une rue qui était animée peu avant le début quotidien du jeûne musulman du ramadan, a dit ce porte-parole. Les rebelles ont ensuite bombardé par intermittence le même quartier, touchant des personnes qui enterraient les victimes des premiers tirs, selon le porte-parole et des témoins. Des sources médicales, interrogées par l'AFP, ont fait état d'au moins 20 morts et 41 blessés, transportés dans trois hôpitaux d'Aden. "De nombreux blessés sont dans un état grave. Certains ont eu les jambes sectionnées", a déclaré l'une de ces sources. Dans la nuit, des positions rebelles à Dar Saad et Khor Maksar, deux quartiers proches, ont été visées par une série de raids aériens lancés par la coalition arabe, sous commandement saoudien, qui intervenait en soutien aux forces pro-gouvernementales, selon des habitants. La situation humanitaire est qualifiée de catastrophique à Aden. La population manque de vivres et des maladies, comme le paludisme, la typhoïde et la dengue, apparues avec la détérioration des conditions d'hygiène, ne peuvent être soignées, faute de médicaments. Dans la province voisine de Lahj, 13 rebelles ont été tués lorsqu'un raid de la coalition a touché un bâtiment tenu par des rebelles Houthis et leurs alliés, des militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, a indiqué à l'AFP un responsable local. - Chasse à l'homme - Plus au nord, 21 rebelles et 9 combattants pro-gouvernementaux ont péri en 24 heures dans des combats à Taëz, selon des sources locales et médicales. Dans cette ville, des partisans du président Abd Rabbo Mansour Hadi, en exil en Arabie saoudite, poursuivaient mercredi leur traque de quelque 1.200 détenus, libérés selon eux la veille par des rebelles au moment ceux-ci perdaient le contrôle de la prison centrale au profit des forces pro-gouvernementales. Les rebelles ont ouvert les portes de la prison face à la progression des combattants loyalistes qui ont repris le site, a affirmé un responsable pro-gouvernemental. "Cinq à huit membres d'Al-Qaïda figurent parmi les prisonniers" qui se sont enfuis, a déclaré mercredi à l'AFP une source militaire. Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa) avait attaqué début avril la prison centrale de Moukalla, dans le sud-est du Yémen, et libéré plus de 300 détenus, dont l'un de ses chefs, en profitant du chaos provoqué par le conflit dans le pays. Les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, se sont emparés depuis juillet 2014 de vastes régions du Yémen. Le 26 mars, l'Arabie saoudite a pris la tête d'une coalition arabe pour empêcher ces insurgés de prendre le contrôle de tout le pays, voisin du riche royaume pétrolier. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, qui a repris ses contacts diplomatiques après l'échec des récents pourparlers à Genève, a réclamé de nouveau une trêve humanitaire, selon un responsable du gouvernement yéménite en exil. "Le gouvernement subit des pressions de la part l'ONU pour une trêve" dans les combats, a déclaré à l'AFP ce responsable en rendant compte d'un entretien que le président Hadi a eu mardi à Ryad avec l'émissaire onusien.

