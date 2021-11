Reprise de l'entrainement à l'US Avranches

Si les Cabon, Barreto, Bonenfant, Keita, Créhin... et même Pivaty n'étaient évidemment plus là, ce mardi, pour la reprise, ils ont bien sûr été remplacés par de nouvelles têtes. Ainsi, on a pu revoir Sylvestre Guyonnet et découvrir Pierre Yves Hamel et Gaël Vena. Il faudra attendre la deuxième journée pour voir arriver une autre recrue, Cheick Traoré, prêté par le Stade Malherbe.

Parmi les surprises, l'arrivée, à l'essai, d'un certain Jordan Blondel. Un retour aux sources pour un joueur passé par le centre de Formation du Stade Malherbe et qui évoluait la saison passée en DH chez les PTT Caen. Le millieu offensif de 23 ans a une semaine pour démontrer sa valeur.

Les Avranchinais effectueront 7 matchs de préparation d'ici la reprise du championnat. Le premier, mercredi 8 juillet, à Mayenne contre le Stade Lavallois (L2)