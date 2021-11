LIVINGSTON (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: le républicain Christie se lance dans la course à la présidence

Le gouverneur républicain Chris Christie, forte personnalité un temps considéré comme l'un des espoirs de son parti, s'est jeté mardi de tout son poids dans la bataille présidentielle, promettant aux Américains de leur "dire les choses telles qu'elles sont". "Je suis prêt à me battre pour le peuple américain", a déclaré le gouverneur du New Jersey (est), en annonçant sa candidature à la nomination républicaine pour la présidence, rejoignant 13 candidats déjà déclarés pour son parti. Fort en gueule, excellent orateur, stature impressionnante, M. Christie, un républicain modéré, a dénoncé un "manque de leasdership" à Washington, "deux partis qui ont déçu notre pays", et des leaders qui "se disputent et ne nous écoutent plus". "Ce pays doit à nouveau travailler ensemble", a insisté celui qui a toujours soigné une image de rassembleur. "Nous devons nous dire la vérité sur les problèmes que nous avons, et la difficulté des solutions", a ajouté M. Christie depuis son ancien lycée de Livingston (New Jersey), accompagné de sa femme et de leurs quatre enfants, devant une foule enthousiaste, soigneusement mise en scène. Il a aussi souligné "l'inquiétude" actuelle de ses concitoyens. "Je suis là pour vous dire que cette inquiétude peut être balayée avec un leadership fort", a-t-il ajouté. Jusqu'à l'an dernier, Chris Christie était considéré comme une des forces de son parti. Mais le scandale du "Bridgegate" l'a depuis quasi effacé des radars, à 4% des intentions de vote parmi les républicains, contre 22% pour Jeb Bush et 17% pour Scott Walker, le gouverneur du Wisconsin (qui doit encore se déclarer) selon un récent sondage NBC News/Wall Street Journal. Avant le scandale, certains sondages le donnaient même gagnant contre la démocrate Hillary Clinton. Mais en janvier 2014, son entourage avait été accusé d'avoir organisé des embouteillages monstres en fermant plusieurs voies d'accès au pont Washington, qui relie le New Jersey à New York. La mesure visait à se venger du maire démocrate de Fort Lee, ville située à l'entrée du pont, qui avait refusé de soutenir la campagne de réélection de M. Christie comme gouverneur. Chris Christie avait affirmé ne pas être au courant et avait licencié sa chef de cabinet adjointe. Sans forcément convaincre. Son étoile ternie, sa popularité en baisse dans son Etat, il a peiné à trouver les soutiens politiques et financiers essentiels dans une campagne présidentielle. "Jeb Bush, héritier d'une dynastie politique et assis sur une pile d'argent, a pris le rôle qu'avait jadis Christie, de favori de l'establishment républicain", explique Maurice Carroll, directeur-adjoint de l'institut de sondages de l'Université Quinnipiac, selon lequel il ne faut pas cependant considérer Chris Christie comme fini. - Solide bagou - Il a pour lui une stature nationale, un solide instinct politique et un bagou qu'adorent les télévisions. "Je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Et c'est ce dont l'Amérique a besoin", a insisté mardi Chris Christie. Ce fan de Bruce Springsteen n'a peur de rien. Il n'avait pas hésité par exemple, en dépit de ses kilos superflus, à danser avec l'humoriste de télévision Jimmy Fallon pour la fête des pères en 2014, une vidéo vue par près de 9 millions de personnes sur YouTube. Son poids, régulièrement commenté, l'a incité à se faire poser en 2013 un anneau gastrique. Il avait expliqué à l'époque que son seul but était sa santé. En 2012, il avait déjà été pressenti pour se lancer dans la course face à Obama, mais avait à l'époque préféré soutenir Mitt Romney. Dès son annonce de candidature terminée, il devait partir pour le New Hampshire, l'Etat du nord-est qui traditionnellement est le premier à organiser ses élections primaires (début février 2016) et est donc particulièrement important. M. Christie s'y est déjà rendu plus souvent que la plupart de ses adversaires républicains. Il s'est aussi rendu au moins une quinzaine de fois dans l'Iowa, Etat dont les "caucus" lancent la campagne présidentielle en janvier.

