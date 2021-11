Paris (AFP). Contrôleurs aériens: négociations rompues, grève confirmée jeudi et vendredi

Les négociations entre les autorités aériennes et le principal syndicat de contrôleurs aériens pour éviter une grève jeudi et vendredi, au moment des premiers départs en vacances, sont "rompues", a annoncé mardi à l'AFP le SNCTA. "Les négociations sont rompues. Le gouvernement estime être allé au bout du bout et fait le choix du bras de fer. Chacun prend ses responsabilités", a déclaré Roger Rousseau, secrétaire national du SNCTA (49,8% des voix) à l'issue de plus de huit heures de discussions. Sauf rebondissement, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) demandera mercredi aux compagnies de réduire préventivement leurs programmes de vols.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire