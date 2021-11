The Voice Tour 2015 en dédicaces sur le car-podium Tendance Ouest

Le car-podium Tendance Ouest sera présent à Alencon ce vendredi 3 juillet, place de la Magdeleine, en plein centre-ville.

A l'occasion du concert de The Voice, qui a lieu le soir même à Anova, une séance de dédicaces sera organisée sur le car-podium de 16h30 à 17h30 avec Lilian Renaud (le gagnant de The Voice), Anne Sila, etc.

Remportez les dernières places

Vendredi, toutes les 2h, il y aura 2 places à gagner pour le concert du soir-même des talents de l'émission de TF1, The Voice.

Ce vendredi et ce samedi c'est le Grand Déballage du centre-ville d'Alencon, avec plus de 100 magasins et plein d'animations.