Une moto et un véhicule léger sont entrés en collision sur le chemin départemental 54 entre Benneville et Caumont L'Eventé. A l'arrivée des secours sur place, ils n'ont pu que constater le décès du motard. Les deux occupants du véhicule ont eux été choqués mais non blessés.



