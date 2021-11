Bonne table : Le Diplomate, la bonne brasserie du centre-ville

En y entrant pour le déjeuner, on cherche un lieu simple et convivial. Je franchis allègrement le pas-de-porte et suis surprise par le nombre de tables dressées, qui n'attendent plus que les clients. Preuve que Le Diplomate accueille des friands de cuisine bistronomique. Je choisis de m'installer à l'étage, plus calme pour déjeuner. Et finalement, la surprise est de taille.

Un plat du jour copieux

Aujourd’hui, trois plats du jour sont proposés. Des penne au poulet et aux champignons, du gigot rôti ou de l'andouillette. Pas vraiment tentée par la formule du jour, je choisis un suprême de poulet à la crème de basilic accompagné de gratin dauphinois à la carte (9,90€). Mon ami choisit le plat du jour, les penne au poulet (9,90€). Arrive le moment de la dégustation, les plats sont bien chauds et copieux. Je me laisse tenter par le dessert du jour : une verrine garnie de morceaux de fraises, de mousse au chocolat blanc et de miettes de spéculoos (4€).

Rien de très original, mais de la qualité à souhait. Service attentif, cordial et rapide, plats copieux et traditionnels, le Diplomate nous a, en tout point, séduits. L'expérience sera à retenter.

Pratique. Le Diplomate, 10 place du Maréchal Foch à Rouen. Tél. 02 35 71 10 80