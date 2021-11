Berlin (AFP). Grèce: Merkel dit tout ignorer d'une autre proposition européenne

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré mardi tout ignorer d'une nouvelle proposition européenne qui aurait été faite à la Grèce pour débloquer un accord de dernière minute sur le renflouement du pays. "La dernière offre de la Commission que je connais est celle de vendredi dernier et je ne peux rien dire de plus", a affirmé Mme Merkel, alors que Bruxelles a indiqué avoir proposé une solution de "dernière minute" au Premier ministre grec Alexis Tsipras. Les discussions entre Athènes et ses créanciers ont été interrompues samedi après la décision surprise d'Alexis Tsipras d'appeler les Grecs à se prononcer, dimanche lors d'un référendum, sur le plan proposé par les créanciers pour octroyer les milliards d'euros de prêts nécessaires au pays pour ne pas être en défaut de paiement, en échange de réformes conséquentes jugées, par le gouvernement, trop lourdes pour la population. L'actuel programme d'aide à la Grèce, déjà prolongé une fois, arrive à expiration ce soir à minuit "exactement", a rappelé Angela Merkel, lors d'une conférence de presse à Berlin avec son homologue du Kosovo Isa Mustafa. "Je n'ai pas d'indice sérieux" qu'il pourrait en être autrement, a-t-elle ajouté, réaffirmant toutefois que "la porte reste ouverte" pour de nouvelles discussions avec Athènes. "Il est trop tard pour une prolongation conforme du deuxième programme d'aide à la Grèce", a renchéri auprès de l'AFP une source gouvernementale.

