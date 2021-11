Mais ce sont 12 000 passages chaque année dans ce service de gynécologie-obstétrique, souligne Véronique Louwagie, députée-maire de l'Aigle, mais aussi présidente du conseil de surveillance de ce centre hospitalier.

Le projet médical en cours d'élaboration par l'Agence Régionale de Santé prévoit d'instaurer des équipes médicales territoriales et d'accélérer la recherche de coopération et de complémentarité entre établissements publics et privés.

Cela entraînera une recomposition de l'offre de soins sur le département de l'Orne, et provoquera une remise en cause de l'existence des services de gynécologie-obstétrique et de chirurgie de l'hôpital de L'Aigle.

Des groupes de travail sont en place. La députée-maire veut que la population soutienne cet hôpital.

Véronique Louwagie

La députée-maire de L'Aigle appelle les habitants à signer une pétition de soutien à l'hôpital

