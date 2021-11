Météo dans la Manche : peut-on parler de canicule ?

Ce mardi 30 juin, la Manche connaîtra des températures très estivales, avec 30 degrés à Coutances et Granville, 31 à Saint-Lô, et même jusqu'à 34°c à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Dans le Cotentin, un peu plus de fraîcheur, 26 à Montebourg, 25 à Carentan, 24 à Cherbourg, Barfleur et Valognes et un petit 21°c à Auderville, dans la Hague.

Ces températures exceptionnelles qui se poursuivront mercredi, avec 24 à 33 degrés dans le département, et une nuit de mardi à mercredi entre 18 et 22 contre 12,5°c de moyenne... Les précisions d'Isabelle Laurent, météorologue chez Météo France Cherbourg :

Mais l'on ne peut pas pour autant parler de canicule. La vigilance orange n'est en effet déclenchée dans la Manche que lorsque les températures sont comprises entre 18 et 31 degrés la journée, avec des nuits chaudes également, pendant trois jours au moins. Le département devrait rester en simple veille, soit le niveau 1 du plan canicule, activé chaque année depuis 2004, du 1er juin au 31 août :

Des températures aussi élevées remontent à 2006, pour la dernière fois. En 2015, rien de comparable, cependant, à l'année 1976, celle de la sécheresse. Certes, le thermomètre atteindra 33 à 35°c dans le Sud-Manche... Mais à l'époque, cette chaleur étouffante avait duré dix jours !

Pour les baigneurs, il faudra privilégier la côte ouest ce mardi et la côte est mercredi, en raison de l'orientation du vent :

