Londres (AFP). Wimbledon: Djokovic se défait du coriace Kohlscheiber

Le N.1 mondial Novak Djokovic a dominé le coriace allemand Philipp Kohlschreiber, 33e, en trois sets 6-4, 6-4, 6-4 pour son entrée en lice lundi au tournoi de Wimbledon où il défend son titre. Le Serbe n'avait pas hérité d'un tirage facile pour son retour à Londres où il avait été également titré en 2011. L'Allemand, quart-de-finaliste en 2012, lui a posé des problèmes en recollant par deux fois au score lorsque "Djoko" avait fait le break dans le premier (2-0) et le troisième set (3-1). "C'est un adversaire coriace qui peut se révéler dangereux sur toutes les surfaces en particulier le gazon", a souligné le N.1 mondial, heureux d'avoir eu le privilège, en tant que tenant du titre, d'inaugurer le court central. Il espère y conquérir un neuvième titre majeur pour digérer sa désillusion à Roland-Garros où il a été battu en finale - pour la troisième fois - le 7 juin par le Suisse Stan Wawrinka (N.4). Comme chaque année depuis 2011, le Serbe n'a pas joué entre le tournoi parisien et Wimbledon, préférant se reposer pour recharger les batteries surtout au niveau mental. Il affrontera au deuxième tour le Finlandais Jarkko Nieminen, 92e, ou le vétéran australien Lleyton Hewitt, 118e. L'Américaine Serena Williams, tête de série N.1, s'est qualifiée beaucoup plus facilement grâce à sa victoire 6-4, 6-1 lundi contre la qualifiée russe Margarita Gasparyan. Le prochain adversaire de la grande favorite du tableau féminin sera la Hongroise Timea Babos, qu'elle n'a jamais affrontée et qui s'est qualifiée 7-6 [7-4], 6-3 face à la tchèque Petra Cetkovska. Lauréate de l'Open d'Australie et de Roland-Garros, la joueuse de 33 ans, éliminée au 3e tour sur le gazon londonien en 2014 peut se réjouir d'avoir réussi ses débuts, mais cela n'a pas été sans peur alors qu'elle vise un 6e titre ici et un 21e Grand Chelem. Le premier set contre la 113e mondiale a ainsi été accroché jusqu'à 4-4 avant que Williams l'emporte, serrant le poing pour montrer son soulagement. Dans le second, l'Américaine, restée au repos depuis Roland-Garros, s'est détachée 3-0 mais les jeux sont restés disputés jusqu'au bout. Plus expérimentée -elle a sauvé sept sur huit balles de débreak-, Serena Williams l'a finalement emporté après une heure 23 minutes à sa 2e balle de match. "Je savais que c'était une bonne joueuse, mais pas autant pour être honnête, a reconnu Williams à l'issue du match. Elle n'avait rien à perdre et en venant des qualifications, elle était évidemment prête pour un match qui aurait pu durer trois sets. Elle a commencé fort et je me suis dit que si je ne réussissais pas, je pouvais perdre le 1er set. J'ai juste essayé d'être meilleure. Jusque-là, ça va bien. Ici, j'ai fait de bonnes choses dans le passé". Kristina Mladenovic, 38e mondiale, s'est également qualifiée lundi pour le deuxième tour après sa victoire contre la Roumaine Alexandra Dulgheru, 60e, en deux sets 6-2, 6-1. En pleine confiance, la Française de 22 ans reste sur une demi-finale au tournoi de Birmingham où elle avait notamment écarté en quart de finale la Roumaine Simona Halep (N.3). Elle affrontera au prochain tour l'Espagnol Carla Suarez Navarro, tête de série N.9, ou la Lettone Jelena Ostapenko, 147e mondiale.

