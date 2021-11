Deux résidences et 110 logements en construction à Petit-Quevilly

L'opération commune est assez rare pour être signalée : ce lundi, deux opérateurs immobiliers, à savoir Investir Immobilier et Eiffage, ont posé ensemble une première pierre, place des Chartreux à Petit-Quevilly. Eiffage est en effet le promoteur de la résidence Côté Square, qui comprendra 67 logements, du studio au quatre pièces. Investir Immobilier est le second promoteur qui investit le site avec la résidence Harmonii, ensemble de 43 logements, du T2 au T4. En tout, ce sont donc 110 logements qui sortent de terre.

Construire du logement résidentiel sur cette place reste un pari, comme l'explique Frédéric Alves, président d'Investir Immobilier : "Ce site a longtemps été stigmatisé avec la présence de la discothèque l'Exo 7 et le fait que la place soit un noeud routier. On n'imaginait pas un lieu résidentiel ici." Et pourtant, voilà qu'une centaine de logements y voient le jour.

Plusieurs millions d'euros engagés

Frédéric Alves évoque un coût global de l'opération de 7,4 millions d'euros TTC pour la résidence Harmonii. Le tout partagé entre habitat social et accession privée à la propriété : "Une cage d'escalier est dévolue à Seine Habitat, le reste au privé avec des prix maîtrisés, en location-accession." 60% des 43 logements relèveront du privé, 40% du bailleur social Seine-Habitat. Le bailleur social Habitat 76 est également de la partie.

L'opération Côté Square représente elle un coût total de 9,675 millions d'euros TTC. Le deux pièces se négocie à partir de 118 000€, le trois pièces de 156 000€ et le quatre pièces de 195 000 €. A noter qu'Eiffage a lancé une autre résidence sur ce même site, baptisée Elogia et composée de 58 logements.

Les deux résidences accueilleront leurs premiers habitants dès le deuxième trimestre 2016.