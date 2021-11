Beauregard 2015 : dernières places pour le samedi

Comme nous l'avions annoncé ici au début du mois, la journée du samedi 4 juillet devrait afficher complet au festival Beauregard. Les derniers billets pour la journée sont en vente dans les espaces habituels et sur le site web du festival. Parmi les artistes de la journée, l'ancienne guitare des Smiths, Johnny Marr, Florence and the machine, Julien Doré, Sting et The Do notamment.

À noter qu'il reste encore des pass 3 jours, dont l'organisation indique qu'il s'agit également des derniers.