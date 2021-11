Athènes (AFP). Grèce: les marchés dans la tourmente - EN DIRECT

10:34 - Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre des Finances, Michel Sapin avait déclaré que la négociation entre la Grèce et ses créanciers, interrompue ce week-end, pouvait reprendre "à tout moment", alors qu'il existe encore "des marges" pour avancer, selon le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici. 10:31 - Hollande: l'économie française est "robuste" et n'a "rien à craindre de ce qui se passe aujourd'hui" 10:30 - "Je regrette ce choix" de l'interruption des négociations par Athènes, "nous étions tout prêt d'un accord", poursuit le président Français. 10:29 - Hollande: le référendum est le "choix souverain" des Grecs sur le maintien ou non dans la zone euro. 10:28 - François Hollande s'exprime à la sortie d'un conseil restreint consacré à la Grèce: "La France est disponible, toujours disponible, pour que le dialogue puisse reprendre aujourd'hui ou demain." Un accord reste possible, selon le président de la République. 10:22 - EN DIRECT - Les marchés financiers, Bourses européennes et asiatiques en tête, sont plombés ce matin par la crainte de voir la Grèce sortir de la zone euro. Les marchés qui voulaient croire jusqu'à présent à une issue positive, dévissent les uns après les autres. En Europe à l'ouverture de la séance, les places de Francfort perdent 4,23%, Paris 4,00%, Londres 2,15%, Madrid 4,38% et Milan 4,33%. Après la rupture brutale des négociations entre Athènes et ses créanciers samedi soir, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a provoqué la stupeur avec l'annonce d'un référendum sur les exigences de ses créanciers, prévu le 5 juillet. Pour tenter de préserver son système financier, la Grèce annonce la fermeture des banques jusqu'au 6 juillet et l'instauration d'un contrôle des capitaux. La Bourse d'Athènes restera quant à elle fermée jusqu'au 7 juillet.

