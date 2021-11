Centre d'hébergement des athlètes à Caen : début des travaux aujourd'hui

Le projet caennais de centre d'hébergement de sportifs de haut niveau n'a jamais été aussi près de se concrétiser : les travaux débutent ce lundi 29 juin sur le site des lycées Dumont d'Urville et Laplace, au nord de Caen.

A partir de 2016, 130 lits seront mis à disposition pour mieux attirer et accompagner les athlètes bas-normands. On comptera aussi sur le site des salles d'étude et d'informatique, des espaces de détente, de restauration et deux salles de musculation et de judo. Coût du projet : 13 millions d'euros.

Lire aussi "Enfin un centre d'hébergement pour les jeunes sportifs de haut niveau".