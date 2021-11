Attentats : "Ne jamais céder à ceux qui tentent de semer la terreur" déclare Philppe Bas le Pdt du Conseil Départemental de la Manche

La réaction de Philippe Bas, Président du conseil départemental de la Manche et Président de la commission des lois au Sénat après les récents attentats terroristes en France, en Tunisie.

« Face aux attentats terroristes qui viennent d’être commis en France et en Tunisie, j’exprime mon émotion, mon indignation, ma solidarité à l’égard des familles et des proches ainsi que mon soutien aux autorités de la République.

Je veux dire aussi ma détermination à contribuer au combat national contre la folie meurtrière et imbécile de criminels barbares, inhumains, sadiques et dévoyés. Ils sont gravement, impardonnablement et irrémédiablement infidèles à la religion dont ils se réclament, celle des musulmans, qui les condamnent, les désavouent, les rejettent et les renient.

Alors que la loi sur le Renseignement vient d’être adoptée, au Senat sur mon rapport, puis à l’Assemblée nationale, ces événements tragiques démontrent une fois de plus, une fois de trop, combien il est nécessaire de doter nos forces de sécurité de moyens d’investigation étendus et adaptés à la gravité des menaces intérieures et extérieures.

Nos institutions démocratiques doivent se défendre et défendre nos concitoyens, dans le respect de l’état de droit. Notre pays doit garder son sang froid, ne jamais renoncer face à de tels actes et ne jamais céder à ceux qui tentent de semer la terreur. »