Paris (AFP). Plus de la moitié des Français ont une mauvaise opinion des taxis

Cinquante-huit pour cent des Français ont une mauvaise opinion des taxis (contre 41%), selon un sondage Odoxa publié par Le Parisien Dimanche, qui montre toutefois que 57% des personnes interrogées trouvent justifié le mouvement des taxis de jeudi et vendredi (contre 42% qui sont de l'avis contraire). Concernant les violences qui ont émaillé le mouvement des taxis contre la société UberPOP qui emploie des chauffeurs non professionnels, 53% des sondés pensent qu'il s'agit de "cas isolés" tandis que 45% estiment que ces violences reflètent "l'état d'esprit de la plupart des chauffeurs de taxis". Enfin, 57% des personnes sondées pensent que les taxis sont "plutôt pas assez protégés par la loi par rapport au VTC" (véhicule de tourisme avec chauffeur) tandis que 41% estiment qu'ils sont "plutôt trop protégés". Sondage réalisé par internet les 25 et 26 juin 2015 auprès d'un échantillon de 1.018 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus. Méthode des quotas.

